PAÍS

Sheinbaum anuncia que la próxima semana presentará su reforma electoral

By Agencias
martes, febrero 17, 2026

La mandataria no compartió el día que hará su exposición ante la prensa, pero señaló que después de esto enviará la propuesta al Congreso

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que la próxima semana presentará su reforma electoral en la conferencia matutina y después la enviará al Congreso de la Unión.

La declaración ocurre después de que este lunes se reportara que la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral le entregó el documento a la mandataria.

La presidenta insistió en que su intención es reducir el costo de las elecciones en México y el financiamiento de los partidos políticos.

Pese a la insistencia de la prensa, Sheinbaum no compartió el día de la semana que hará la presentación de su proyecto y se limitó a señalar que será «la próxima semana».

La mandataria insistió en que en primera instancia busca la reducción de costos en los organismos electorales, que exista representación proporcional sin las cúpulas de los partidos y aumentar la «democracia participativa» con la representación de mexicanos en el exterior.

«Esos son esencialmente los planteamientos que nosotros vamos a hacer, entonces, ya en la próxima semana la vamos a presentar», comentó.

Sheinbaum ha defendido que la reforma electoral es uno de los pendientes dentro de sus 100 puntos de gobierno, que comenzó el pasado 1 de octubre de 2024.

Con información de Latin Us

