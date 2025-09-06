Sheinbaum anuncia programa integral para impulsar producción de carne de calidad con inversión de 700 mdp

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, como parte del Plan México, un programa integral para impulsar la producción de carne de la mejor calidad para consumo interno y exportación.

Desde Durango, Sheinbaum Pardo apuntó que dicho programa de carne de calidad tendrá una inversión de alrededor de 700 millones de pesos, que contemplará a ganaderos de dicha entidad, además de Coahuila y Sonora.

Hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad”, dijo.

“Esto implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda, implica también Centros Integrales de Producción de Carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación”, destacó durante su gira por varias entidades con motivo de su Primer Informe de Gobierno.

La mandataria mexicana agradeció la disposición de los ganaderos de Durango para sumarse a esta iniciativa para impulsar el mercado interno, sin descuidar la exportación, esto en el contexto del cierre de la frontera al ganado de pie mexicano por parte Estados Unidos a causa del gusano barrenador del ganado.

Como parte de su gira de rendición de cuentas por todo el país, la titular del Ejecutivo federal informó que en Durango, 830 mil 532 personas reciben de manera directa algún apoyo de los Programas para el Bienestar a través de una inversión anual de 14 mil 299 mdp.

Detalló que 199 mil 510 personas son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 13 mil 64 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 11 mil 802 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 7 mil 378 de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 65 mil 473 de la beca Benito Juárez; 35 mil niños y niñas reciben la beca para estudiantes de primaria; 6 mil 823 apoyos a padres y madres con hijos de 0 a 4 años; 46 mil 017 de Producción para el Bienestar; 2 mil 276 con Precios de Garantía; 20 mil 183 de Sembrando Vida; 41 mil con Fertilizantes Gratuitos; mil 685 planteles de Educación Básica y Media Superior intervenidos con La Escuela es Nuestra, 147 en nivel preparatoria; y 131 mil de Leche para el Bienestar.

Con información de EFE