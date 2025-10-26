14.2 C
Sheinbaum anuncia la apertura del tren México-Toluca para en enero de 2026

By Agencias
Foto: Sitio oficial.
lunes, octubre 27, 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el tren interurbano México-Toluca entrará en operación completa a finales de enero de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo que el tren interurbano México-Toluca ‘El Insurgente’ entrará en operación completa a finales de enero de 2026, tras más de 11 años en construcción.

Al realizar un recorrido desde la estación Santa Fe hasta la estación Observatorio del tren, tramo en Ciudad de México que ya está en “periodo de pruebas”, Sheinbaum indicó que se espera que en enero próximo ya “se podrá usar para toda la población”.

Quiero platicarles que esta obra, como ustedes saben, inició pues hace ya bastante tiempo. El (ex) presidente (Andrés Manuel) López Obrador decidió retomarla (y) la dejó hasta Santa Fe”, recapituló Sheinbaum.

La obra, que comenzó en julio de 2014 durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue inaugurada parcialmente en septiembre de 2023 por López Obrador (2018-2024).

El año pasado se habilitaron cuatro estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, todas ellas en el Estado de México, el más poblado del país y vecino de la capital.

Para enero de 2026, se prevé la inauguración de las estaciones correspondientes a la Ciudad de México: Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

Sheinbaum recapituló que el proyecto inicial no contemplaba la estación Vasco de Quiroga, la cual fue añadida para poder conectar “a todas las colonias populares de Álvaro Obregón”.

Además, señaló que esta parada, que está frente a la Universidad de la Salud, también comunica con la línea del Cablebús (teleférico).

La presidenta mexicana consideró que Observatorio es la terminal “más importante que se haya hecho en la historia de México para poder comunicar distintos nodos de transporte: tren, metro (subterráneo), transporte público y transporte foráneo” en la capital del país.

Es algo extraordinario y conecta todavía más a la zona metropolitana del Valle de México, con transporte de calidad, que no contamina y que da mejor calidad de vida a los ciudadanos”, destacó la mandataria.

También resaltó que el tiempo de traslado desde Toluca hacia la Ciudad de México se reducirá a 40 minutos en el tren, cuando actualmente es de hasta dos horas y media.

La gobernante mexicana realizó el recorrido por las estaciones, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

En noviembre abrirá la Línea 1 del metro de la capital

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó otro recorrido por el tramo pendiente de apertura de dicha línea del subterráneo, desde la estación Observatorio hasta Juanacatlán.

En octubre pasado, fue reabierto el primer tramo de la Línea 1 del metro capitalino, de la estación Pantitlán a Isabel la Católica, tras más de un año en remodelación.

Con información de López-Dóriga Digital

