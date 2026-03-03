Sheinbaum afirma que no envió su propuesta de reforma electoral al Congreso porque le hizo más cambios

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que en las últimas horas realizó más cambios a su propuesta de reforma electoral, por lo que no la ha enviado al Congreso.

La mandataria explicó al inicio de su conferencia matutina que en la iniciativa se planteaban modificaciones a artículos adicionales que no eran exlusivamente de materia electoral, por lo que determinó acotar su reforma.

«Me entregaron la redacción de la reforma y todavía tuve yo algunos comentarios (…) en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema, por eso nos envió el día de ayer», justificó.

Tras estos cambios, la presidenta señaló que ya tiene lista su propuesta de reforma electoral, pero no confirmó cuándo la enviará a la Cámara de Diputados como lo había anunciado.

«Bueno, ya está lista ahora sí«, añadió Sheinbaum sin ofrecer más detalles de la nueva versión de su iniciativa.

Legisladores en todos los partidos han expresado su descuerdo con el texto de la mandataria, quien presentó la semana pasada los 10 puntos principales de su iniciativa.

La noche de este lunes, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal informó que el envío de la iniciativa presidencial para la reforma electoral se pospuso porque “la presidenta Sheinbaum la está revisando personalmente”.

Con información de Latin Us