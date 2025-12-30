Sheinbaum afirma que el apoyo inicial a familias de fallecidos por descarrilamiento del Tren Interoceánico es de 30 mil pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el apoyo económico de 30 mil pesos a las familias de las personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico es una primera asistencia.

En conferencia de prensa, la mandataria explicó que con este recurso se busca que los familiares puedan realizar los primeros gastos funerarios por al accidente ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca.

«Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan que ellos estar gastando sus recursos, los familiares sobre todo que están acompañando, pero evidentemente, pues va a haber una reparación integral del daño si así lo deciden», dijo.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la reparación del daño es un proceso que realizará la aseguradora del tren y después será un monto que determine la Fiscalía General de la República (FGR).

«La fiscalía tiene que determinar ya en comunicación con las víctimas esta reparación integral. A todos se les va a apoyar tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido», aseguró la mandataria.

Cabe recordar que la tarde del lunes, durante su visita a Oaxaca para reunirse con familiares de los fallecidos, la mandataria informó que el gobierno federal daría un apoyo económico funerario y «todo lo que se requiera».

Asimismo, este martes la mandataria detalló que durante el Gabinete de Seguridad de este 30 de diciembre la FGR informó que ya comenzó el proceso de investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico y que la información con relación a los peritajes que tienen será pública próximamente.

«Están con los peritos especializados en cada tema para que ellos puedan hacer su peritaje, extrayendo la información de la caja negra que ayer informó el almirante y estarán ellos eh por su parte dando la información a toda la ciudadanía y en particular a los familiares», afirmó la mandataria.

En la tarde de este domingo se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z a la altura del municipio de Nizanda, Oaxaca. Por este hecho fallecieron 13 personas y más de 100 resultaron heridas, 44 de ellas la trasladaron a distintos hospitales.

De acuerdo con las autoridades, tras el descarrilamiento, un vagón cayó de un talud a 6.5 metros de profundidad y otro quedó parcialmente suspendido.

Con información de Latin Us