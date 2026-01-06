Sheinbaum admite que EU tiene más elementos para una intervención en México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que el gobierno de Estados Unidos tiene actualmente más elementos para una intervención en México al declarar a los cárteles como terroristas y al fentanilo un arma de destrucción masiva.

Sin embargo, la mandataria rechazó que pudiera suceder alguna interferencia extranjera porque en la Constitución se incorporaron fragmentos para defender el territorio y su administración mantiene cooperación con el gobierno de Donald Trump.

«Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Nosotros incorporamos a la cuando nombraron a la delincuencia organizada como terrorismo, unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía», declaró ante la pregunta de la prensa.

Sheinbaum reiteró que se mantiene colaboración con Estados Unidos para evitar el tráfico de drogas al país del norte y como parte de una responsabilidad compartida.

La mandataria también leyó los párrafos que se añadieron a los artículos 19 y 40 de la Constitución, en donde se menciona que «el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo»

La presidenta ha rechazado en varias ocasiones una posible intervención de México en el marco del ataque de Estados Unidos contra Venezuela para la captura de Nicolás Maduro.

Con información de Latin Us