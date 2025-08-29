Sesionan en la Comisión Permanente para discutir pelea entre ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña

Inició la sesión de la Comisión Permanente del Congreso este viernes 29 de agosto de 2025, la cual fue convocada tras la pelea entre Alejandro Alito Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

El incidente, ocurrido el miércoles 27 de agosto, generó una tensión entre las bancadas del PRI y de la Cuarta Transformación.

Fernández Noroña inició dicha sesión con un posicionamiento en donde exigió al PRI detener sus acciones violentas.

En toda la historia del Congreso mexicano nunca se habría agredido a directamente a una persona presidenta de alguno de los órganos del Congreso”, indicó.

¿Qué ocurrió entre Alito Moreno y Fernández Noroña?

Al final de la seisión de la Comisión Permanente del Congreso del miércoles 17 de agosto de 2025, los senadores Gerardo Fernández Noroña, de la 4T, y el priista Alejandro Alito Moreno se liaron a golpes al término de una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tras una disputa por el uso de la palabra.

La discusión ocurrió luego de que Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado e integrante de Morena, negó que la bancada del PRI tomara la palabra durante la jornada legislativa.

En respuesta, al término de la sesión y mientras los senadores entonaban el Himno Nacional, Moreno Cárdenas confrontó a Fernández Noroña, lo que produjo un altercado que terminó en los golpes.

Según la transmisión en vivo del Canal del Congreso, Moreno Cárdenas reclamó a Fernández Noroña que no haya dejado hablar a los senadores de su partido, cuando el presidente del Senado empujó al senador opositor.

Entonces se desataron una serie de empujones, jaloneos y manotazos entre ellos y otros presentes en la última sesión de la Comisión Permanente, previa al segundo receso del año.

Con información de López-Dóriga Digital