Será Ernestina Godoy la próxima fiscal de la República

By Agencias
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Palacio Nacional,en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez
jueves, noviembre 27, 2025

Ernestina Godoy Ramos sustituirá a Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR)

Ernestina Godoy Ramos, actual consejera jurídica de la Presidencia, será la próxima titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de enero de 2019.

El mandato es por nueve años, por lo que su gestión concluiría en enero de 2028.

Con información de López-Dóriga Digital

