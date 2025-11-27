Será Ernestina Godoy la próxima fiscal de la República

Ernestina Godoy Ramos, actual consejera jurídica de la Presidencia, será la próxima titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de enero de 2019.

El mandato es por nueve años, por lo que su gestión concluiría en enero de 2028.

Con información de López-Dóriga Digital