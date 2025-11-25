Segob revela saldo de 29 bloqueos carreteros de transportistas y agricultores; reitera llamado al diálogo

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer un saldo sobre los bloqueos carreteros que transportistas y agricultores llevaron a cabo la jornada del lunes 24 de noviembre de 2025.

En su comunicado difundido en redes sociales, la dependencia federal reiteró su disposición al diálogo, aunque recalcó que no había motivo para llevar a cabo este movilización.

Segob apuntó que se registraron cierres en algunas carreteras de 17 estados del país, lo que generó “afectaciones a la ciudadanía en sus actividades laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad”.

“En total se reportaron 29 bloqueos, 17 de los cuales fueron en carreteras federales y el resto en estatales”, explicó.

“De ellos, 17 fueron cierres totales y el resto parciales, así como tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes”, puntualizó.

“Reiteramos que no había motivo para llevar a cabo este tipo de acciones, puesto que el Gobierno de México siempre tiene abierta la mesa de atención para escuchar y recibir las demandas sociales”, afirmó.

Segob indicó que durante las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre autoridades federales y productores para atender inquietudes y avanzar en acuerdos.

Además, hace meses se llevan a cabo mesas de trabajo con Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para garantizar la seguridad e integridad de los operadores en carreteras, así como protección de sus rutas y mercancías.

“Por esa razón solo se manifestó una agrupación transportista, mientras que el resto de organizaciones, que está en pláticas, se deslindó de las movilizaciones”, reiteró la dependencia.

El Gobierno de México mantiene su disposición para el diálogo permanente y compromiso para atender las demandas de ambos sectores”, expuso.

Transportistas y agricultores llevaron a cabo diversos bloqueos en caretteras y vías a lo largo y ancho de la República mexicana este lunes 24 de noviembre de 2025.

Los manifestantes demandan mayor seguridad en carreteras, solución a trámites pendientes ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, precios de garantía para productos agrícolas, exclusión de granos básicos de disposiciones del T-MEC, banca de desarrollo específica para el campo, así como mejores condiciones laborales y tarifas diferenciadas de combustibles para transportistas.

