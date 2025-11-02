Segob condena asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Mediante redes sociales, la titular de la Segob lamentó la muerte del político, para cuyos familiares y queridos envió “toda nuestra solidaridad”.

Afirmó además confiar en las investigaciones del caso lleven a la justicia.

Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio michoacano de Uruapan, fue asesinado durante las celebraciones con motivo del Día de Muertos.

El fiscal general Carlos Torres Piña detalló que el atentado ocurrió la noche del 1 de noviembre, poco después de que el presidente municipal concluyera un evento público.

El día de hoy, primero de noviembre, al concluir un evento público, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue agredido a balazos, un hecho muy lamentable donde desafortunadamente perdió la vida”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el fiscal, los hechos se registraron alrededor de las 20:10 h local.

El autor material fue abatido, en tanto que dos cómplices fueron detenidos.

Se logró la incautación de un arma corta de calibre 9 milímetros, así como siete casquillos percutidos”, añadió el fiscal de Michoacán.

Derivado del ataque el alcalde Carlos Manzo fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió.

Tras el crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una reunión extraordinaria la mañana de este domingo a su Gabinete de Seguridad, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Defensa (Defensa), Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral de 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024, bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y del cual se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan “el del Sombrero”.

Durante este 2025, Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para exigir a la presidenta Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. El alcalde incluso anunció recompensas para policías municipales que abatieran a sicarios.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE