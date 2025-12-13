Secretaría de Salud confirma el primer caso de la influenza A-H3N2 en México

El primer caso en México de influenza A-H3N2 del subtipo K en una persona fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), informó la Secretaría de Saud.

De acuerdo con comunicado emitido por la Secretaría, el paciente recibió un tratamiento antiviral ambulatorio y ya se recuperó.

El mismo documento detalla que la sintomatología de este virus es muy semejante al de la influenza estacional y que su tratamiento es el mismo, por lo que no hay motivo de alarma para la población.

También exhortó a la población a vacunarse contra las dosis correspondientes a la temporada invernal (influenza, Covid y neumococo) y a tomar medidas de aislamiento en caso de dar positivo a cualquiera de estas enfermedades.

El pasado jueves, cuando la presencia del virus aún no se confirmaba en territorio nacional, se informó que la vacunación está dirigida prioritariamente a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades que las colocan en condición de riesgo, con el fin de disminuir complicaciones asociadas a infecciones respiratorias durante los meses de mayor circulación viral.

Del virus de la influenza, los subtipos que circulan en los últimos años en humanos son el A-H1N1 —incluida la variante pandémica de 2009, que ahora es estacional— y el A-H3N2.

Tanto en Gran Bretaña como en Japón, la temporada de influenza comenzó unas semanas antes que en años anteriores —en el país asiático, por ejemplo, se ha registrado un número inusualmente alto de casos desde octubre—, y en ambos hay un claro predominio del virus A-H3N2, concretamente del subclado K.

Con información de Latin Us