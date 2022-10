Se Reúnen Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa con AMLO

Por cerca de cuatro horas se reunieron en Palacio Nacional las madres y los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014 con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el nuevo fiscal especial del caso, Rosendo Gómez, e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI.

Una buena reunión, consignó el subsecretario Alejandro Encinas, quien prevé que se podrían girar nuevas órdenes de aprehensión ante el avance de las investigaciones.

“¿Se despejaron todas las dudas?… Se empezaron a despejar siempre hay dudas, pero vamos avanzando bien… ¿Qué dijo el GIEI?… Estamos platicando con ellos para establecer una ruta de trabajo… ¿Se va a prolongar su estancia?… Así se les planteó y es nuestra posición hasta cuando sea necesario… ¿Sobre las órdenes de aprehensión canceladas, ¿no tiene que ver con temas de investigación desde Estados Unidos?… Eso está en curso por parte del gobierno de Estados Unidos, la información que ha proporcionado la fiscalía está reservada, está como parte del proceso de judicialización y se está incorporando en las carpetas de investigación… ¿Podría haber más órdenes de aprehensión?… Sí”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario Derechos Humanos Segob.

El nuevo titular de la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República dedicado a este caso, Rosendo Gómez, aseguró que el Ejército no es un obstáculo para la investigación, y que se mantiene la colaboración del GIEI en las indagatorias.

“Claro que sí, se está en pláticas con ellos… ¿El Ejército no será un obstáculo para la justicia?… De ninguna manera para nadie, porque hay una apertura total y completa ¿Podría haber más órdenes de aprehensión?… Desde luego, conforme vayan las investigaciones nosotros iremos judicializando y consignando y también el viejo sistema y pediremos las órdenes correspondientes… ¿Por ahora no hay nuevas órdenes?… No, porque estamos todavía integrando expedientes… ¿Es la primera reunión que tiene con el presidente?… Sí, señor… ¿Qué compromiso le hizo a los padres?… Seguir trabajando las mismas líneas de investigación con responsabilidad, honestidad, lealtad, con todos los principios que nos marca la ley… ¿A pesar de la Sedena?… A pesar de quien sea, señorita, cero impunidad. Se los dijo el presidente y lo ratificamos nosotros”, detalló Rosendo Gómez, fiscal especial Caso Ayotzinapa.

Encinas asegura que no sostiene diferencias con Luis Cresencio Sandoval

El subsecretario Alejandro Encinas aseguró que no sostiene diferencias en este caso con el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

“Con el general trabajamos todos los días en el gabinete de seguridad y estamos haciendo el esfuerzo para que todo se esclarezca debidamente… ¿Confrontación entre ustedes?… Yo no me confronto más que con quienes violaron la ley”, precisó Alejandro Encinas, subsecretario Derechos Humanos de Segob.

También se le cuestionó sobre el nombramiento de su hijo, Alejandro Encinas Nájera, como nuevo subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

“Pregúntenle a él, no es un asunto en el que yo haya intervenido… ¿No hay nepotismo ahí?… Yo no lo contraté, yo me enteré el mismo día que ustedes… ¿No tendrá que haber una explicación a la ciudadanía?… Para todas las personas, él no escogió el padre que tiene”, detalló Alejandro Encinas, subsecretario Derechos Humanos de Segob.

Se prevé que se agende una nueva reunión de caso Ayotzinapa en 15 días.