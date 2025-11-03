“Sé que hay una enorme indignación y enojo”, dice Ramírez Bedolla después de que fue abucheado y golpeado en el funeral de Carlos Manzo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lamentó este lunes el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en un ataque armado este fin de semana.

En una conferencia de prensa, Bedolla aseguró que existía una buena coordinación con el edil, aunque admitió que había ciertas diferencias, en las cuales no ahondó.

Además, aseguró que se realiza una investigación porque aunque un sujeto fue abatido, todavía queda por dar con los autores intelectuales y aseguró que el crimen organizado está implicado en el ataque.

«Sé perfectamente y entiendo que hay una gran indignación, que hay enojo, pero siempre y más en estos momentos tenemos la responsabilidad y tengo la responsabilidad que asumo plenamente de dar la cara», dijo.

El gobernador recordó que visitó Uruapan este domingo para acompañar a la familia de Carlos Manzo, donde fue recibido en medio de abucheos, reclamos e incluso una mujer le dio un manotazo en la cara.

Ramírez Bedolla justificó la actuación de la Guardia Civil en contra de las personas que irrumpieron en el Palacio de Gobierno en Morelia.

«Algunas manifestaciones que son legítimas, pacíficas, entendibles, totalmente, pero que son aprovechadas por intereses, grupos y en minutos se pueden volver eh violentas. Y ayer evitamos una tragedia en Palacio de Gobierno cuando fue vandalizado y con ánimos incendiarios», añadió.

El gobernador dijo que respetará el proceso interno para la designación de la persona que quedará a cargo de la presidencia municipal de Uruapan.

«No los dejaremos solos y trabajaremos de la mano con el movimiento independiente que fundó Carlos Manzo, el movimiento del sombrero«, señaló.

Con información de Latinus