“SCJN no es legisladora”: Sheinbaum sobre proyecto del ministro González Alcántara Carrancá de invalidar una parte de la reforma judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que “no es correcta” la propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, de invalidar una parte de la reforma al Poder Judicial.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió primero esperar a la votación de los ministros de este proyecto, pero recalcó que la Corte no puede legislar.

“Primero, lo hemos dicho aquí, y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país, los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales; segundo, la Corte no puede ser legisladora, es decir se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica”, destacó.

“Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan, vamos a esperar el resultado de la votación, porque las ministros y ministros de la Corte conocen lo que estoy diciendo”. dijo.

Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro, entonces vamos a esperar cuál es la votación”, indicó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que lo que están haciendo los ministros es inconstitucional, quienes no pueden echar abajo una reforma como la realizada al Poder Judicial en septiembre.

“Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional, ellos lo saben, son doctores en Derecho, no tienen las atribuciones como corte de legislar ni de echar abajo una reforma constitucional que siguió todos los proceso tal cual establece la Constitución. vamos a ver cómo votan los ministros y ministras”, destacó.

La presidenta de México apuntó sobre la renuncia de ministros, la cual se prevé para este martes, que si no la presentan ahora no pueden tener todos sus haberes de retiro.

Sobre la renuncia, ellos lo que están planteando en su modificación, es que se elijan los ministros pero no se lijan los magistrados y jueces, esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta, ¿entonces por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución”, argumentó.

Es que si presentan ahorita su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro, si no presentan ahora su renuncia no tendrían sus haberes de retiro”, indicó.

El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto de resolución que busca invalidar la elección de jueces por voto popular, entre otros puntos polémicos de la reforma al Poder Judicial, como la figura de los “jueces sin rostro”.

El proyecto de González Alcántara plantea la anulación de la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito, al considerar que “no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”.

Según el documento, no se ofrece certeza sobre los requisitos que los aspirantes deben cumplir para ser incluidos en las listas de votación, ni claridad respecto a los espacios y contenidos que podrían ser utilizados como promesas de campañas.

Asimismo, argumenta que no hay seguridad “para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado”.

“En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, el día de mañana, impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades”, sostiene el proyecto.

Con información de López-Dóriga Digital