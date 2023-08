Santiago Creel se “baja” del proceso interno en el Frente Amplio por México

Santiago Creel se “bajó” este lunes del proceso interno del Frente Amplio por México.

Con la declinación del panista, quedan en la contienda Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes.

A lo largo del proceso interno en el Frente Amplio por México, Creel Miranda se ha pronunciado a favor de priorizar el proyecto opositor por encima de los intereses personales.

https://www.instagram.com/reel/CwOoYd5pVqh/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Este mismo lunes, Xóchitl Gálvez dejó en claro que la declinación sería una decisión muy personal del diputado con licencia.

Cuando inicié en esto le dije: ‘Santiago, si yo no crezco y tú eres el que crece, ten la certeza de que yo te voy a apoyar’, abiertamente se lo dije, lo mismo me dijo Santiago, me dijo ‘vayamos los dos, veamos qué pasa y llegado el momento platicamos’”, reveló en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula.