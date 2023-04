Sanjuana Martínez golpeó al presidente AMLO con no resolver conflicto en Notimex: Adriana Urrea

Adriana Urrea, líder del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), aseveró que la directora de la agencia de noticias del Estado mexicano, Sanjuana Martínez, golpeó al presidente Andrés Manuel López Obrador al permitir que se mantuviera el conflicto laboral, que suma más de tres años.

En entrevista en el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la líder del SutNotimex expuso que, pese al inminente cierre de la agencia de noticias, debe revisarse el desastre administrativo y financiero ocasionado por Sanjuana Martínez en Notimex.

“¿Qué debería de pasar? Más allá de su futuro, debe de rendir cuentas sobre el uso indebido del recursos, por qué se le permitió el alargamiento de un conflicto de esta naturaleza porqué nos expuso en términos de nuestra salud, nuestra integridad. El por qué en cuatro años que ha tenido de gestión solo operó 11 y ha habido un desastre administrativo importante, eso no debería dejarse pasar independientemente de hacia dónde se dirija.

Esas cuestiones a nosotros no nos tocan (el futuro de Sanjuana Martínez). Nosotros siempre dijimos que estaríamos en condiciones de dialogar con ella, de trabajar, ella no lo quiso así, siempre mostró una postura de negación y creemos que incluso el haber llevado este conflicto a estas dimensiones es un golpe al presidente, no nos golpeó a nosotros como trabajadores, golpeó al propio presidente y a la política laboral”, apuntó.