Sandra Cuevas intenta intimidar a periodista por su columna en la que la relaciona con el caso de Ariadna

El periodista Mario Maldonado denunció a través de sus redes sociales que la alcaldesa Sandra Cuevas intentó intimidarlo tras una publicación en la que señala que existe una presunta amistad entre ella y Rautel “N”, implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Maldonado citó en su columna de opinión de este jueves a restauranteros que afirman que Sandra Cuevas tiene una “relación de amistad” con Rautel “N”,actualmente detenido por presunto feminicidio.

En el texto también refiere que la alcaldesa de Cuauhtémoc laboró en el sector aduanero, “negocio al que también se dedicaba el presunto feminicida“, señaló.

Tras la publicación, Sandra Cuevas se comunicó con Mario Maldonado para cuestionar al periodista, grabó la llamada y la publicó en sus redes sociales.

Mario Maldonado responsabilizó a Sandra Cuevas por las amenazas o agresiones en su contra tras la insistencia de la alcaldesa en acusarlo de difamación.

“La intimidación como medio para intentar callar a periodistas (…) hago responsable directamente a Sandra Cuevas de cualquier amenaza o acto contra mi persona por las relaciones oscuras a las que se le vincula a la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, no sólo en el caso que menciono en mi columna, sino con otros grupos”, escribió en un hilo de Twitter.

A las 17:00 horas de este jueves, Sandra Cuevas publicó la llamada con Mario Maldonado en la que se escucha al periodista que la insta a enviarle su réplica por escrito y cuelga la llamada.

“Cuando usted habla de mí y además me difama, por supuesto que tiene que darme explicaciones. El sujeto colgó como ustedes pueden darse cuenta a lo cual podemos demostrar que es totalmente falso”, replica Cuevas.

Sandra Cuevas también responsabilizó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por la difusión de esta información, le pidió no politizar el feminicidio de Ariadna Fernanda e insistió en que no conoce a Rautel “N”.

Mario Maldonado respondió a Sandra Cuevas: “Pues que sepa la alcaldesa de los escándalos que no me intimida. Y en lo dicho con la publicación de la columna. Ahora resulta que no es de interés público que sea investigada por su presunta relación con Rautel N, y que en su alcaldía haya ocurrido el feminicidio de Ariadna”, publicó.

