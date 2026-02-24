3.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESTADOPAÍS

Retoma Jalisco actividades productivas en su totalidad

By Redacción
126
IMAGEN TOMADA DE LA RED
spot_img
martes, febrero 24, 2026

Las actividades comerciales se reactivan a partir de mañana martes; las clases presenciales continuarán suspendidas un día más y se reanudarán el miércoles

A partir de mañana martes se retomarán, de manera ordenada, todas las actividades comerciales en Jalisco.

Este fue el acuerdo al que llegó el Gobierno de Jalisco con representantes de las principales cámaras empresariales del estado, tras un diálogo para definir acciones inmediatas orientadas a la reactivación económica, luego de los hechos de violencia registrados recientemente en gran parte del país.

Las actividades comerciales que se reactivarán son:
• Mercados y tianguis
• Centros comerciales
• Tiendas de autoservicio y de conveniencia
• Gasolinerías
• Hoteles y restaurantes
• Eventos masivos

Asimismo, se informa que las plataformas de transporte ejecutivo y los taxis convencionales reanudaron operaciones desde esta tarde.

En el ámbito educativo, mañana continuarán suspendidas las clases presenciales en todos los niveles.

Esta medida permitirá brindar tiempo a estudiantes y docentes —especialmente a quienes se trasladan desde otros municipios— para reorganizar sus actividades.

Las clases presenciales se reanudarán el próximo miércoles.

El Gobierno del Estado mantiene coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar condiciones de seguridad que permitan a la ciudadanía y al sector productivo retomar sus actividades con normalidad.

El Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de actuar con responsabilidad, coordinación y firmeza para proteger a la población y mantener en marcha la vida económica y social del estado.

Artículo anterior
NO CANTEMOS VICTORIA
Artículo siguiente
Gobierno Municipal impulsa el programa “Viernes de Recreo y Aprendizaje” en los Centros de Desarrollo Comunitario
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.