Retoma Jalisco actividades productivas en su totalidad

Las actividades comerciales se reactivan a partir de mañana martes; las clases presenciales continuarán suspendidas un día más y se reanudarán el miércoles

A partir de mañana martes se retomarán, de manera ordenada, todas las actividades comerciales en Jalisco.

Este fue el acuerdo al que llegó el Gobierno de Jalisco con representantes de las principales cámaras empresariales del estado, tras un diálogo para definir acciones inmediatas orientadas a la reactivación económica, luego de los hechos de violencia registrados recientemente en gran parte del país.

Las actividades comerciales que se reactivarán son:

• Mercados y tianguis

• Centros comerciales

• Tiendas de autoservicio y de conveniencia

• Gasolinerías

• Hoteles y restaurantes

• Eventos masivos

Asimismo, se informa que las plataformas de transporte ejecutivo y los taxis convencionales reanudaron operaciones desde esta tarde.

En el ámbito educativo, mañana continuarán suspendidas las clases presenciales en todos los niveles.

Esta medida permitirá brindar tiempo a estudiantes y docentes —especialmente a quienes se trasladan desde otros municipios— para reorganizar sus actividades.

Las clases presenciales se reanudarán el próximo miércoles.

El Gobierno del Estado mantiene coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar condiciones de seguridad que permitan a la ciudadanía y al sector productivo retomar sus actividades con normalidad.

El Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de actuar con responsabilidad, coordinación y firmeza para proteger a la población y mantener en marcha la vida económica y social del estado.