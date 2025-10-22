25.8 C
San Luis Potosí
type here...
PAÍS

Resalta Ebrard avance del 90 por ciento en conversaciones previas a revisión del T-MEC

By Agencias
123
Foto compartida en las redes sociales de Marcelo Ebrard
miércoles, octubre 22, 2025
spot_img

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, manifestó su confianza de que México saldrá de la revisión del T-MEC con “un mejor acuerdo comercial”. Tras una reunión con los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el funcionario federal aseguró que “todas las señales procesales, políticas, apuntan a que … Continued

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, manifestó su confianza de que México saldrá de la revisión del T-MEC con “un mejor acuerdo comercial”.

Tras una reunión con los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el funcionario federal aseguró que “todas las señales procesales, políticas, apuntan a que el tratado (T-MEC) va a seguir ese camino, trilateral”

Ebrard Casaubón explicó que las consultas previas a la revisión del tratado comercial con distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con Norteamérica tienen un avance de alrededor del 90 por ciento.

México puso sobre la mesa muchas cosas que le preocupan, Estados Unidos igual. En primer lugar, estamos en el objetivo que nos fijó la presidenta Claudia Sheinbaum de que tengamos la mejor posición relativa respecto a todos los demás países”, manifestó.

“Nuestro objetivo es que cuando inicie la revisión (las preocupaciones) ya no estén en la mesa. Les acabo de informar a las diputadas y diputados con más detalle de este proceso. Ahí es donde estamos ahorita. Soy optimista, razonable, respecto a lo que cabe esperar en las próximas semanas”, expresó.

Con información de López-Dóriga Digital

Artículo anterior
Asciende a 78 cifra de muertos por lluvias
Artículo siguiente
Detienen a agresor sexual de estudiante de la Autónoma de SLP; buscan a otros dos sujetos
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.