Resalta Ebrard avance del 90 por ciento en conversaciones previas a revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, manifestó su confianza de que México saldrá de la revisión del T-MEC con “un mejor acuerdo comercial”.

Tras una reunión con los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el funcionario federal aseguró que “todas las señales procesales, políticas, apuntan a que el tratado (T-MEC) va a seguir ese camino, trilateral”

Ebrard Casaubón explicó que las consultas previas a la revisión del tratado comercial con distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con Norteamérica tienen un avance de alrededor del 90 por ciento.

México puso sobre la mesa muchas cosas que le preocupan, Estados Unidos igual. En primer lugar, estamos en el objetivo que nos fijó la presidenta Claudia Sheinbaum de que tengamos la mejor posición relativa respecto a todos los demás países”, manifestó.

“Nuestro objetivo es que cuando inicie la revisión (las preocupaciones) ya no estén en la mesa. Les acabo de informar a las diputadas y diputados con más detalle de este proceso. Ahí es donde estamos ahorita. Soy optimista, razonable, respecto a lo que cabe esperar en las próximas semanas”, expresó.

