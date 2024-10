Renuncia el ministro Gutiérrez Ortiz Mena a la Suprema Corte

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En una carta enviada al Senado de la República, Gutiérrez Ortiz Mena detalló que su dimisión surtirá efecto a partir del 31 de agosto de 2025.

“Hoy me enfrentó a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fue investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, detalló.

“Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor -para la que me siento más apto- donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”, puntualizó.

“He decidido presentar mi renuncia. Lo hago dentro plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma, no por haber descubierto en mí una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la norma es clara: si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia extemporánea. Y aunque podría improvisar una tragedia menor, para cumplir con esa formalidad, la verdad es que no poseo tal causa grave”, expresó.

Por respeto a la Constitución que juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto de 2025. Hasta ese día, continuaré cumpliendo con mis responsabilidades con la misma integridad que he intentado mantener desde mi primer día en el cargo”, explicó.

El ministro Gutiérrez Ortiz Mena aseveró que renuncia “no como quien abandona una tarca inconclusa, sino como quien entiende que cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor”.

Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre”, lanzó.

En la previa, trascendió que siete ministros de la Suprema Corte presentarán su renuncia en las próximas horas.

Se trata de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, y los ministros Javier Laynez Potisek, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, y el propio Gutiérrez Ortiz Mena.

Las renuncias surtirán efecto pero hasta agosto de 2025.

Los ministros referidos, junto al ministro Luis María Aguilar que concluirá su encargo el 30 de noviembre, han manifestado su postura en contra de la reforma judicial que impulsó el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Estas renuncias trascendieron luego de que se diera a conocer del ministro González Alcántara Carrancá de invalidar una parte de la reforma al Poder Judicial, que plantea la elección por voto popular de juzgadores.

Con información de López-Dóriga Digital