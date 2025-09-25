“Regresa a un empresario mexicano”: Sheinbaum celebra que Fernando Chico Pardo compre 25% de acciones de Banamex

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este jueves la venta de 25% de acciones de Grupo Financiero Banamex al empresario Fernando Chico Pardo y su familia.

En su conferencia matutina, la mandataria explicó que ella conocía la transacción desde el martes porque tuvo una videollamada en la que se le informó sobre este anuncio.

«Es un hombre de buena reputación, llegaron a un buen acuerdo con Citi (…) regresa un empresario mexicano Banamex, yo considero que es una muy buena, es una buena noticia», señaló.

La venta por un valor de 42 mil millones de pesos fue revelada este miércoles y se espera que se cierre en el segundo semestre de 2026.

El acuerdo valora a Banamex en 9 mil 120 millones de dólares al tipo de cambio actual. Citigroup compró Banamex en una operación de 12 mil 500 millones de dólares en 2001.

El acuerdo se produce tras un complicado periodo de tres años en el que el banco tuvo dificultades para encontrar un inversor o comprador; marca el último paso en la retirada de Citi de Latinoamérica, donde el banco fue un actor clave en la banca minorista en Brasil, Argentina y Colombia.

La última venta de participación generó un cargo por deterioro del fondo de comercio —que suele registrarse cuando un activo se vende por debajo de su precio contable— de 726 millones de dólares para Citigroup, que se contabilizará como gasto en el tercer trimestre.

Con información de Reuters