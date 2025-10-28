15.1 C
San Luis Potosí
type here...
PAÍS

Reforzarán seguridad en Michoacán para proteger a productores de cítricos

By Agencias
87
Imagen de archivo de dos trabajadores que seleccionan limones. EFE/Piyal Adhikary
miércoles, octubre 29, 2025
spot_img
Imagen de archivo de dos trabajadores que seleccionan limones. Foto de EFE/Piyal Adhikary

Harfuch informó que, por instrucción de Claudia Sheinbaum, se reforzarán las labores de inteligencia en Michoacán para reducir delitos contra el sector cítrico

El Gobierno de México anunció este martes la implementación de “acciones estratégicas con el propósito de fortalecer la seguridad” para “garantizar las actividades productivas” de los trabajadores del campo de la región tras el reciente asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán.

En una reunión con autoridades locales, celebrada el municipio de Apatzingán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, señaló que “por instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y con el objetivo de disminuir actos ilícitos contra del sector citrícola en el estado” se acordó aumentar y reforzar las labores de inteligencia en ese estado.

Sobre el homicidio del líder limonero, indicó que continúan las investigaciones y que “no quedará impune”.

Bernardo Bravo se le conocía por encabezar en los últimos meses manifestaciones ante a las extorsiones del crimen organizado contra el sector limonero, y denunciar que él y sus compañeros estaban “permanentemente secuestrados” por las cuotas que les exigía de su cosecha.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier tipo de acto delictivo a través del número de teléfono 089, una línea “anónima y segura que no expone la identidad de las víctimas ni de quienes aporten información útil para las investigaciones”.

En la reunión participó, además de Harfuch, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; representantes del sector limonero, así como autoridades de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales.

En Apatzingán, el sector citrícola sufre extorsiones por Los Viagras y las organizaciones criminales autodenominadas como Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cartel de Acahuato.

Michoacán es líder en producción de limón mexicano, con una cosecha anual que ronda las 700 mil toneladas del cítrico, que se obtienen en 67 mil hectáreas de 3 mil 504 productores.

Con información de EFE.

Artículo anterior
ESTADO IMPULSA “DEFENSORÍA EN TU CASA”, QUE GARANTIZA ACCESO DIGNO A LA JUSTICIA
Artículo siguiente
Reitera IMSS San Luis Potosí llamado a sumarse a la colecta de apoyo para afectados por inundaciones
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.