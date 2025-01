Reforma judicial y detención del ‘Mayo’ Zambada, los dos desencuentros de Salazar con la 4T: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, detalló los dos desencuentros que tuvo el Gobierno de la 4T con el embajador estadounidense Ken Salazar, quien se despidió de nuestro país en la previa.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que los dos principales desencuentros fueron al final del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a raíz de la reforma judicial y la detención de Ismael Mayo Zambada en un aeropuerto de Nuevo México, en EE.UU.

Yo diría que en el último periodo hubo desencuentros con el embajador. Uno de ellos fue el tema del Poder Judicial, porque además él un día lo aplaudió y al otro lo reprobó, no sabíamos realmente cuál era su posición”, aseguró.

“Pero además no tienen por qué opinar el embajador de EE.UU. sobre un asunto que le compete a México (…) No le correspondía estar opinando sobre la reforma al Poder Judicial, como no lo hicieron otros embajadores”, expuso.

“El segundo problema, cuando en su momento el presidente López obrador puso en pausa la relación con el embajador pues tuvo que ver con la detención de un narcotraficante en Sinaloa que no ha quedado claro de cuál fue la participación de EE.UU., porque más allá de la persona el tema central es cómo fue que lo detuvieron y hasta donde llegó al injerencia de EE.UU. en México.

“Es importante que ese tema se aclare y a partir de ahí sí hubo un alejamiento con el embajador, no de as relaciones, es lo mismo que con España”, enfatizó.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se despidió este lunes con un último mensaje en el que aseguró que no se “arrepiente de nada”, en medio de las tensiones bilaterales por las críticas de Washington a la reforma judicial y la producción de fentanilo en el país.

“No me arrepiento de nada. Me voy mejor, sintiéndome que llevamos un trabajo fuerte y bueno, que se debía llevar entre los dos países con más frecuencia”, aseveró en rueda de prensa final antes de dejar el cargo de embajador, que ocupó desde 2021 tras ser nominado por el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

“En más de 3 años y más de 120 visitas, recorrí los 32 estados de México (…) Nuestros países han vivido una cooperación histórica consolidando a América del Norte como la principal potencia económica”, recalcó.

El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero, ha anunciado como su candidato a embajador del país en México al coronel en retiro Ronald Johnson, puesto para el que deberá ser aprobado por el Senado de EE.UU.

Con información de López-Dóriga Digital