Reforma electoral no estará lista el 1 de febrero, reconoce Monreal; PT y PVEM ausentes

Luego de una reunión de más de dos horas en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y los coordinadores morenistas Adán Augusto López y Ricardo Monreal acordaron que la iniciativa de reforma electoral no será presentada el 1 de febrero al Congreso, porque su contenido será sometido a consultas con la ciudadanía.

“La presidenta insistió en el tema de las consultas y de que la gente opinara de los temas más importantes (de la reforma)”, afirmó Monreal Ávila.

En esta reunión no estuvieron ausentes dirigentes y legisladores del PT y PVEM, aliados de Morena.

El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, dijo que la comisión presidencial para la reforma electoral que encabeza Pablo Gómez, será quien busque al Partido del Trabajo y Partido Verde para buscar consensos, antes de presentar el proyecto.

Cabe destacar que sin el apoyo de esos partidos, Morena no cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma electoral con carácter constitucional en el Congreso.

“Vamos a intentarlo, pero cada vez veo más difícil que se presente antes de febrero. No veo fácil de aquí al último de febrero, veo factible si logramos acordar con el PT y el PVEM la primera o segunda semana de febrero”, dijo Monreal.

Cuestionado por qué se dejó a la comisión presidencial la negociación con PT y PVEM, Monreal Ávila respondió que es porque no se trata de una iniciativa oficialmente presentada, sino de un proyecto.

Afirmó que la negociación con la oposición será hasta que se presente la iniciativa al Congreso.

El coordinador morenista en el Senado planteó que en la reunión se presentaron 12 rubros para una reforma electoral, entre ellos reducción de integrantes de las cámaras del Congreso; disminución del financiamiento a partidos, y tiempos en radio y televisión.

Monreal Ávila sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció que la reforma garantizará que el INE mantenga su intendencia presupuestal y operativa.

“La autonomía, eso lo afirmó la presidenta, está garantizado, la autonomía del INE está garantizada”.

Por su parte, el senador Adán Augusto López destacó que lo importante de la reunión con la presidenta Sheinbaum fue que se acordaron mecanismos de consulta participativa sobre este tema.

Con información de Latin Us