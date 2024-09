Rechaza Salazar responsabilidad de EE.UU. por violencia en Sinaloa

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó que su país tenga responsabilidad en la violencia de los últimos días en Sinaloa.

No se puede entender cómo puede ser la responsabilidad de los Estados Unidos de las masacres que vemos en diferentes lugares, como lo que se vio en Morelos ayer o lo que se está viendo en Sinaloa, eso no es culpa de Estados Unidos”, dijo el embajador.

De gira por Ciudad Juárez, Chihuahua, el embajador aseguró que la inseguridad es un problema real en México y debo resolverse.

Destacó que Estados Unidos está dispuesto a trabajar de la mano con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El jueves, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que hay una responsabilidad de Estados Unidos por la violencia que impera actualmente en Sinaloa.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que los hechos violentos en dicha entidad ocurren a causa de la detención el 25 de julio en EE.UU., de Ismael Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa.

¿Presidente, Estados Unidos es de alguna manera corresponsable de la violencia que hay en Sinaloa?”, cuestionó una reportera

Sí, claro que sí. Por haber llevado a cabo ese operativo (en donde se detuvo al Mayo Zambada)”, indicó.

“Nada más que ellos vayan internalizando de que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al Gobierno de México. O sea no puede haber una relación de cooperación, cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso”, puntualizó.

El mandatario dijo que antes de esta detención de Zambada García, “en Sinaloa no había la violencia que hay ahora, tampoco es como se piensa que está completamente fuera de control no, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas y también hemos perdido a oficiales, que han sido asesinados por esta situación especial”.

Sinaloa, en particular Culiacán, vive una ola de violencia derivada de los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, tras la detención en EE.UU. el 25 de julio del líder criminal Ismael Mayo Zambada.

Dicha violencia ha dejado un saldo de al menos 35 muertos en la entidad, así como el despliegue de dos mil 200 elementos de las

Fuerzas Armadas, según detalló esta semana la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

López Obrador ha insistido en que la violencia en Sinaloa está “magnificada” por los medios de comunicación, pese a los datos y las denuncias de los habitantes, quienes no mandan a sus hijos a las escuelas, cierran sus comercios y se mantienen encerrados en sus casas.

