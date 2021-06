Reanudarán la dispersión de fondos para las pensiones de adultos mayores: AMLO

-Sostuvo la importancia del regreso a clases presenciales

Durante la mañanera de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador indicó que tras la conclusión de la veda electoral, se reanudará la dispersión de fondos para las pensiones de adultos mayores desde el bimestre de julio y agosto.

Destacó que el rango de edad será desde 65 años en adelante, pues anteriormente era de 70.

“Ya vamos a empezar a dispersar los fondos del bimestre julio-agosto y ese bimestre va a contemplar un incremento en la pensión, va a iniciar, en el bimestres de julio y agosto, la incorporación de personas de 65 años en adelante”.

Explicó que la ampliación del rango de edad para las pensiones de adultos mayores, se incrementará el presupuesto otorgado, de manera que para el 2024 se invertirán 320 mil millones de pesos, en vez de los 126 mil actuales.

“Van a recibir, en enero del 24 los adultos mayores de 65 años el doble de lo que se está recibiendo ahora. Esto nos va a significar amplio el presupuesto de 126 mil a 320 mil millones de pesos para el 2024. No tenemos problemas, afortunadamente, porque es buena la recaudación”.

También recordó la represión que se efectuó tras 1968 y los grupos que se formaron para actuar, de manera ilegal, como el brazo represor del Estado, ya que después de ello, muchos jóvenes fueron violentados y desaparecidos.

“Nosotros queremos enviarle un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión en este 10 de junio, a 50 años del Halconazo y de la represión. Ofrecer en mi carácter de representante del Estado mexicano una sincera disculpa y perdón y el compromiso, sobre todo de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan”.

Lamentó las decisiones de los jueces en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pero recalcó que éstas deberán ser respetadas, y acatadas, con el fin de mantener el Estado de derecho.

“Tenemos que actuar de manera institucional, independientemente de las decisiones de los jueces, que son lamentables. No es posible que el Poder Legislativo decida que procede el desafuero y debe de llevarse a cabo la investigación contra del gobernador de Tamaulipas, que las autoridades competentes hagan su trabajo y, de repente, el juez ampare”.

López Obrador informó que enviará una carta al consejero presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se resuelvan los casos de personas privadas de su libertad que todavía no tienen sentencia.

“Estoy firmando una carta al presidente de la Suprema Corte, para que se atienda el caso de presos que llevan hasta 20 años sin sentencia. Tenemos que ir buscando, poco a poco, que se mejore nuestra conciencia, que se purifique la vida pública, porque eso es la transformación, aunque no logremos todo”.

El mandatario federal puntualizó que, de ser necesarias, continuará enviando reformas constitucionales, aunque rechazadas por el Congreso de la Unión.

“Ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara (de Diputados), dicen nuestros adversarios ‘ya no van a haber reformas constitucionales’, o ‘el titular del Ejecutivo ya no va a presentar iniciativas’; si son necesarias las voy a presentar, aún cuando no pasen o las rechacen, porque son necesarias para el país”.

En cuanto a las investigaciones del derrumbe en la Línea 12 del Metro a Jesús Orta, el presidente recalcó que se debe investigar a todos, incluidos el ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y a Mario Delgado, quien fuera secretario de Finanzas en la capital durante la construcción de la obra.

“Que se investigue a todos. (…) No debe utilizarse con propósitos mezquinos, en los que pierden la vida seres humanos, porque esta lamentable tragedia fue usada por los conservadores y sus voceros, lo que estamos viviendo tiempos de zopilotes, tiempos de canallas, eso es otro asunto”, declaró.

Se informó que las escuelas públicas y privadas que se encuentren ubicadas en estado con semáforo verde y cumplan con las medidas sanitarias podrán volver a las clases presenciales,

“Respeto a quienes opinan distinto (…) sostengo que es muy importante el regreso a clases presenciales, sin embargo, no puede ser obligatorio, nada por la fuerza, lo deben resolver los padres de familia, los maestros y directivos de las escuelas públicas y privadas”.

