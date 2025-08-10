18.3 C
San Luis Potosí
«Queremos medicinas»: ciudadanos de Villahermosa, Guadalajara y Oaxaca salen a las calles para exigir quimioterapias y medicamentos

Créditos: Facebook: Con Causa
sábado, agosto 9, 2025

La movilización en la capital del país iniciará a las 10:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia y se invita a los participantes a portar prendas en color blanco como símbolo de solidaridad con los pacientes

Este sábado, diversos estados se sumaron a la movilización nacional convocada por la asociación civil sin fines de lucro Nariz Roja, con el objetivo de exigir al gobierno federal medicamentos y quimioterapias para quienes lo necesitan.

La marcha  nacional «Queremos Medicinas» se realizó en al menos tres ciudades del país, como Guadalajara, Villahermosa y Oaxaca.

«Merecemos un sistema de salud digno» y «Queremos medicinas», fueron algunas de las consignas de los participantes de estas movilizaciones.

En videos compartidos por usuarios de redes sociales, se logra escuchar consignas—en la marcha de Oaxaca— «Oaxaca de fiesta y los niños que se mueran», entre otras.

El colectivo Nariz Roja AC indicó que este domingo se realizaran manifestaciones en Toluca, León Guanajuato, Aguascalientes, Atotonilco el Alto Jalisco, Uruapan Michoacán, Cancún y Ciudad de México.

En la capital del país, la movilización iniciará a las 10:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, además se invita a los participantes a portar prendas en color blanco como símbolo de solidaridad con los pacientes.

Con información de Latinus

 

