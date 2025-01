“Que bueno que lo hizo”: Sheinbaum celebra que TEPJF ordenará al Comité Judicial reanudar selección de candidatos a jueces

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la decisión del Tribunal Electoral (TEPJF) de ordenar al Comité del Poder Judicial reanudar evaluación de candidatos a juzgadores.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dejó en claro que el amparo otorgado por un juez de Michoacán no procede en temas en temas electorales.

“De pronto dijeron (e el Comité del Poder Judicial) ya no funcionamos, ya cerramos el proceso. ¿Por qué? Porque dicen que hubo amparos. ¿Qué es lo que pasa con los amparos en un proceso electoral? No proceden, porque quien regula los procesos electorales es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El único tema en donde la Corte no es el máximo poder en términos de una controversia, un amparo o un juicio es el electoral”, señaló.

“¿Qué hace ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral? Le dice ‘Corte no tienes razón en parar tu proceso tienes que continuarlo urgentemente, tienes hasta el 31 de enero para terminarlo y proceder con la elección’, eso pasó ayer y a mi me parece bien porque es lo que corresponde respecto a la Constitución”, argumentó.

No tiene razón la Corte en haber parado el proceso. Que bueno que el Tribunal Electoral lo hizo porque lo que refleja es que es un proceso electoral”, destacó.

En la previa, la Sala Superior del TEPJF ordenó al Comité Evaluador del Poder Judicial reactivar su proceso de selección de candidatos a juzgadores.

Con tres votos a favor y dos en contra, fue avalado en sesión pública el proyecto presentado por la magistrada presidenta Mónica Soto.