PRI trabajará para ir solo en las próximas elecciones: Jorge Meade

• El único partido opositor a Morena es el Partido Revolucionario Institucional porque los hemos exhibido públicamente y se ha dado la lucha en las cámaras de Diputados y Senadores.

El Partido Revolucionario Institucional va a trabajar para ir sólo en las próximas elecciones y para ello vamos a reforzar nuestro trabajo de tierra con la militancia en todos los municipios del Estado, manifestó el Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Jorge Meade Ocaranza.

En Conferencia de Prensa, el funcionario indicó que no le cerramos las puertas a las alianzas con otros partidos y añadió que va a depender de las circunstancias en cada uno de los estados.

Como ejemplo, Jorge Meade citó los casos de Veracruz donde el PRI fue solo y retuvo posiciones que tenía con anterioridad a diferencia del PAN y Morena que perdieron votos. En el caso de Durango indicó que se hizo alianza con el PAN y fue el PRI el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos.

Externó que en los casos donde se tome la determinación de ir en alianza con otros partidos, se va a luchar para que sean sus militantes quienes encabecen las candidaturas tanto a las gubernaturas como a las presidencias municipales.

“Vamos a prepararnos en todo el país, queremos que los candidatos que van a las 17 gubernaturas y a las presidencias municipales sean del PRI, no nos cerramos a las alianzas y eso se va a consultar en cada una de las entidades. Pero tampoco nos vamos a esperar y vamos a trabajar para ir solos”, añadió.

Jorge Meade manifestó que el PRI es el único partido opositor a Morena porque los hemos exhibido públicamente y se ha dado la lucha en las cámaras de Diputados y Senadores.

“El PRI es el único partido opositor por hemos mostrado públicamente como le está yendo a México porque tenemos un gobierno de Morena que se puede evaluar y visibilizar, es mentira que no robaban y no mentían, se ha demostrado que son un partido corrupto e impune”.

Señaló que el PRI ha denunciado al Cartel de Macuspana donde el Secretario de Gobernación del sexenio anterior y coordinador de los Senadores de Morena, Adán Augusto López está involucrado en el huachicol.

“A Andrés Manuel López Obrador le decimos que su partido Morena y su gobierno es señalado no solo por el PRI, por lazos con el crimen y el narcotráfico, hoy estamos padeciendo esa política de abrazos y no balazos”, agregó.

Indicó que el PRI convoca a las fuerzas políticas para detener a Morena, porque no hay división de poderes y ahora quieren controlar al Instituto Nacional Electoral, por lo que es necesario ganar la mayoría en la cámara de diputados para que vuelva la división de poderes.