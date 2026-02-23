Prevén que rivales intenten aprovechar el descontrol del CJNG y se incremente la violencia

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que recibió información relevante para la ubicación de la zona en donde se encontraba escondido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y que derivó en un operativo en donde el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido junto a sus cómplices.

Sobre las repercusiones tras el abatimiento de “El Mencho” y dos de sus principales colaboradores, expertos señalan que se espera un reacomodo dentro del CJNG que podría significar hechos violentos en diversos estados del país.

La lucha por el liderazgo no será fácil; entre los posibles sucesores se encuentran Audia Flores Silva, alias “El Jardinero”, operador financiero del CJNG y hombre de confianza de Nemsio Oseguera; Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”, líder de asesinos y generadores de violencia en Guanajuato y Zacatecas; Gonzálo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, operador en Jalisco, Nayarit y Colima; Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, operador en Michoacán y Jalisco.

Además, prevén que otra ola de violencia puede surgir de otras organizaciones rivales al cártel que buscarán aprovechar el descontrol interno del momento.

“Los competidores del CJNG que traten de aprovechar este vacío de poder para buscar conquistar alguna plaza relevante que esté en poder de CJNG, entonces en entidades como Michoacán, como Guanajuato, como Veracruz, como Guerrero, en donde existen frentes abiertos de amplia disputa del cártel Jalisco con otras organizaciones, se pueden presentar incrementos de violencia”, opinó Víctor Maniel Sánchez Valdés, experto en seguridad.

Para los especialistas, este reconocimiento de colaboración interinstitucional entre México y Estados Unidos para enfrentar y desarticular a grupos criminales calificados como “organizaciones terroristas” no es una entrega de soberanía, sino una necesaria estrategia para recuperar la seguridad en nuestro país.

“Se está dando satisfacción a esta ayuda, esta colaboración de información de interés de agencias de los Estados Unidos sin perder soberanía y trabajando en conjunto, o sea, México y Estados Unidos están trabajando en conjunto y lo demostraron en esta ocasión esta madrugada cuando habría sido abatido Nemesio Oseguera, pues ahí estaban las fuerzas mexicanas, pero con información que también aportó Estados Unidos”, consideró José Reveles, periodista experto en temas de seguridad.

La información que aporta el gobierno de Estados Unidos sobre ubicaciones y operaciones de grupos delincuenciales permite desarrollar un mejor cerco a los objetivos prioritarios de ambas naciones. Sin embargo, se debe manejar con mucha discreción para evitar filtraciones que permitan que los criminales escapen.

“Al centralizar en una unidad de élite y encargar la tarea sólo a ellos pues incrementa las posibilidades de éxito como como se vio y entonces esto pues nos plantea dos tareas esenciales para el futuro, primero la limpieza de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad que ya es un imperativo inaplazable para nuestro país; y segundo una mayor cooperación con los Estados Unidos para que esto sirva para dar golpes cada vez más certeros al crimen organizado y debilitar a las organizaciones criminales”, añadió Sánchez Valdés.

Con información de Latin Us