POSICIONAMIENTO POLITICO DE MORENA-PT-PVEM ANTE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

•Se ha faltado al respeto de la Constitución utilizando la función judicial para cruzar la línea de la división de poderes.

•El pensamiento judicial se encaminaba a instituir el gobierno de los jueces.

•Ya se habían instalado como una tercera cámara legislativa.

•Era el instrumento de la derecha para proceder a un golpe de estado tecnico( el Lawfare). Los tiempos no les alcanzaron.

•Ahora proponemos un cambio crucial: modificar la forma de nominar a los jueces e inducir nuevos criterios para impartir la justicia en México.

•La elección de los ministros en más de cien mil casillas en todo el país, les dará la mayor independencia imaginable.

•Cómo puede decirse que sería anti democrático elegir para cualquier cargo.

•La oportunidad de aspirar a un cargo de la judicatura se abre de manera universal, pero la evaluación previa y rigurosa de la idoneidad, inducirá a los mejores candidatos.

•El refrendo de las urnas les dotará lo que hasta hoy han carecido: sensibilidad social.

•La reforma no se comprende con los esquemas mentales neoliberales.

•Ha empezado a construirse el andamiaje jurídico de una revolución pacífica.

•Democratiza y respeta la autonomía del PJ, porque no le resta atribuciones.

•El poder judicial seguirá como el resolutor de los conflictos y principal intérprete de las normas.

•Se trata, si, de renovar los criterios judiciales con una visión diferente.

•Cambiará parte de la estructura del Poder Judicial iniciando nuevas bases para su constitución.

•No tocará los derechos laborales de los trabajadores.

•El personal de la Judicatura podrá permanecer en su cargo o aspirar a uno superior.

•Pero también se abrirá la oportunidad para que externos puedan participar.

•Calificarán los mejores evaluados antes de la elección; y después también serán capacitados y calificados.

•Algo más de fondo: una élite ilustrada juzgaba antes; ahora serán abogados mexicanos comunes con sentido de respeto a los derechos humanos, pero también con percepción de la realidad social del país.

Dicho de otra manera, con un diferencia cualitativa: en el esquema aún vigente, los altos jueces del país se han perfilado como una élite ilustrada. Ahora, esa ilustración del conocimiento estará al servicio de la evaluación, para calificar a quienes adquirirán una cualidad mayor: sensibilidad social.

