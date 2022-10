Perro pitbull ataca a presunto ladrón que entró a su casa en Chiapas

Un presunto ladrón se encuentra grave después de meterse a una casa en la que fue atacado por un perro pitbull, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Este incidente tuvo lugar el pasado viernes 7 de octubre en una vivienda ubicada en la colonia Copoya, en Tuxtla Gutiérrez, en donde Max, un perro de la raza pitbull, comenzó a ladrar al percatarse que una persona había entrado a la propiedad, para después atacarlo, mordiéndolo hasta arrancarle parcialmente una de sus extremidades.

El desconocido, identificado como José “N” de 32 años, comenzó a pedir ayuda por medio de gritos desgarradores, lo que llamó la atención de los vecinos, quienes le quitaron al perro de encima y llamaron a los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron policías municipales y paramédicos quienes, tras estabilizar al sospechoso, lo trasladaron a un hospital en donde su estado de salud se reporta como grave.

Pitbull no será sacrificado

De acuerdo a la página de Facebook Benitos’ House, dedicada a promover la adopción de perros sin hogar, los familiares de la persona que sufrió las lesiones exigió que el pitbull fuera sacrificado

Sin embargo, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Alfredo Ruiz Coutiño, señaló que Max no será sacrificado pues la persona ingresó sin autorización a la vivienda donde se encontraba el can. Al defender su hogar y no atacar fuera de la propiedad, no hay ninguna ley o reglamento que indique un proceso legal en contra de la mascota, por lo que solo estará diez días en observación.

“Nosotros el único tema que nos ocupa es el descarte de rabia pero por normativa, una vez que cumpla diez días después de la agresión vamos a ir a examinar al animalito si se encuentra en óptimas condiciones y que no presente ninguna sintomatología característica del virus de la rabia y con eso damos terminado nuestro expediente. Hacer énfasis y aclarar que no está contemplado el sacrificio de la mascota”