Permanecen incomunicadas 191 localidades por las lluvias en cinco estados

Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que siguen incomunicadas 191 localidades tras las fuertes lluvias registradas la semana pasada en cinco entidades.

“Tenemos en total 111 municipios afectados, 69 prioritarios y localidades incomunicadas 191”, destacó el funcionario federal.

Estas son las afectaciones en los cinco estados tras las fuertes lluvias:

Hidalgo: presenta 28 municipios afectados, de los cuales 26 son prioritarios. Localidades incomunicadas pasaron de 186 a 111.

presenta 28 municipios afectados, de los cuales 26 son prioritarios. Localidades incomunicadas pasaron de 186 a 111. Puebla : 23 municipios afectados, de los cuales 17 son prioritarios. Hay una reducción de 32 a 29 localidades incomunicadas.

: 23 municipios afectados, de los cuales 17 son prioritarios. Hay una reducción de 32 a 29 localidades incomunicadas. Querétaro : Ocho municipios afectados, de los cuales dos son prioritarios (Pinal de Amoles y San Joaquín). Localidades incomunicadas pasaron de 17 a tan solo tres.

: Ocho municipios afectados, de los cuales dos son prioritarios (Pinal de Amoles y San Joaquín). Localidades incomunicadas pasaron de 17 a tan solo tres. Veracruz : 40 municipios afectados por las lluvias de los últimos días, pero hay 22 de prioridad. Localidades incomunicadas diminuyeron de 51 1 46.

: 40 municipios afectados por las lluvias de los últimos días, pero hay 22 de prioridad. Localidades incomunicadas diminuyeron de 51 1 46. San Luis Potosí: hay 12 municipios afectados, pero hay dos de prioridad (Tanquian de Escobedo y San Vicente Tancuayalab). Se anotó una reducción en las localidades incomunicadas al pasar de cuatro a tan solo dos.

Emilia Calleja, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó que hay un 92 por ciento del restablecimiento del suministro eléctrico en las regiones azotadas por las lluvias de los últimos días.

Refirió que los retrasos en la reconexión del servicio eléctrico se deben a terrenos inestables, deslaves y caminos destruidos, lo que impide el ingreso de los tñencios de la CFE.

“Los avances se verán un poco más lentos derivado de las condiciones del aislamiento de las comunidades que aún nos quedan por restablecer”, explicó esta mañana.

“Hemos incrementado los recursos dados los terrenos difíciles y el acceso limitado a las comunidades. Continuamos trabajando para lograr el 100 por ciento del restablecimiento en los próximos días”, puntualizó Calleja Alor.

Con información de López-Dóriga Digital