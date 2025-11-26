Permanecen bloqueos de agricultores; gente lleva 48 h varada en carreteras y autopistas

Este 26 de noviembre se cumplieron 48 horas de algunos de los bloqueos de agricultores en diversos estados del país, mismo tiempo que una importante cantidad de gente lleva varada.

Es el caso de un grupo de adultas mayores. Procedentes de Los Mochis, Sinaloa, las mujeres tenían como destino Tlalpujahua, Michoacán, para visitar una villa navideña.

Nos sentimos cansadas y todavía nos dicen que van a durar más tiempo”, lamentó una de las afectadas.

Remarcó que ni ella ni sus compañeras advirtieron que se verían afectadas por el bloqueo, por lo que viajaron sin cantidad suficiente de medicamentos e insumos.

No sé qué va a suceder si nos dejan más horas o más días”, advirtió.

Bloqueos en Sonora

En Sonora, agricultores mantienen su bloqueo sobre la San Luis Río Colorado – Mexicali, si bien abrieron el paso durante 30 minutos.

Algunos de quienes no alcanzaron a cruzar han optado por salirse hacia caminos rurales y de ejidos.

A mí me perjudica, está mal, es una falta de respeto que hagan esto”, dijo un custodio varado sobre la autopista.

Bloqueos en Tamaulipas

Por tercer día consecutivo, la carretera Tampico – Mante sigue cerrada a la circulación, a la entrada del ejido Tres Marías de Altamira.

Los principales afectados son operadores de carga con destino al norte del estado y otras entidades, quienes estiman pérdidas diarias de 4 mil pesos.

Se acerca la Navidad y nos van a dejar sin dinero. Si no echamos viaje no ganamos nada. Perdemos nuestro sueldo y también estamos gastando en comida”, refirió un chofer.

Otros han abandonado sus unidades para llegar caminando al denominado Puente de la Esperanza.

Bloqueos en Guanajuato

El Guanajuato sigue bloqueada, hasta nuevo aviso, la carretera federal 90 Pénjamo – Santa Ana Pacueco.

Nos vamos a mantener firmes con Chihuahua y la gente que quiera apoyar. Somos uno solo”, dijo un productor.

Únicamente se están dejando pasar a policías estatales, Guardia Nacional, ambulancias y autos particulares en casos especiales o de emergencia.

Agricultores insisten un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz blanco.

Bloqueos en Jalisco

En Jalisco están cerrados cinco tramos carreteros y de autopistas, con 35 km de vehículos varados.

En Ocotlán, además de la desesperación por no avanzar, las personas han padecido frío por las noches, que no les ha permitido dormir.

Con información de Milenio y N+