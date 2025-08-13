20.7 C
San Luis Potosí
PAÍS

Periodistas y activistas mexicanos condenan el asesinato de seis periodistas en Gaza

By Agencias
Funeral este lunes en Gaza por periodistas asesinados este domingo por la noche en un ataque de precisión israelí a su tienda junto al hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza. La oficina de información del Gobierno de Gaza elevó a seis los informadores asesinados tras la muerte de Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat. EFE/Ahmad Awad
miércoles, agosto 13, 2025

Periodistas, activistas y ciudadanos se manifestaron en Ciudad de México por el asesinato de seis periodistas en la Franja de Gaza

Unas 300 personas, entre periodistas, activistas y ciudadanos, se manifestaron este martes en Ciudad de México por el asesinato de seis periodistas en la Franja de Gaza, ocurrido el domingo, al tiempo que exigieron justicia por los crímenes y los ataques contra los profesionistas que cubren el conflicto.

“¡Los periodistas en Gaza, no son una amenaza, los niños en Gaza, no son una amenaza!”, gritaron los manifestantes, quienes se reunieron en el Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Reforma, para realizar una vigilia por los periodistas asesinados en la que decenas de asistentes portaron veladoras y flores.

“¡A romper, a romper, relación con Israel!”, fue otra de las consignas que los periodistas  gritaron en solidaridad con los caídos de las cadenas Al Jazeera.

El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión el domingo y acusó a uno de ellos, el reportero de Al Jazeera Anas Al Sharif, de estar vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.

¿Qué pasó con los periodistas?

Los profesionistas fueron víctimas de un ataque aéreo el domingo en la noche cuando se encontraban en una tienda de campaña junto al Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza.

El pasado 24 de julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) mostró su preocupación por la seguridad de Al Sharif y denunció que estaba “siendo blanco de una campaña de desprestigio militar israelí” que consideraba “es un paso previo a su asesinato”.

Con información de EFE.

