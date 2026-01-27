7.6 C
«Pemex toma sus decisiones»: Sheinbaum evade hablar del freno al envío de un cargamento de petróleo a Cuba

By Agencias
Créditos: Captura de video
martes, enero 27, 2026

La agencia Bloomberg publicó este lunes que la paraestatal detuvo el traslado que se realizaría a mediados del mes en medio de las presiones desde Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó este martes hablar sobre la cancelación del envío de un cargamento de petróleo a Cuba en el marco de la presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a México.

Este lunes, la agencia Bloomberg informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) detuvo este traslado que se realizaría a mediados de enero. 

«Es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo», señaló ante la pregunta de la prensa.

La mandataria insistió en señalar que Cuba enfrenta desabasto ante el bloqueo de Estados Unidos y reiteró su cooperación con la isla como un acto solidario.

«La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias», añadió.

Sin embargo, la prensa le insistió en que se desmentía la publicación de este lunes, a lo que ella se limitó a responder: «es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario».

Hace unos días, la agencia Reuters publicó que el gobierno mexicano está evaluando si continuaba con el envío de petróleo a Cuba ante el creciente temor dentro del gobierno de Sheinbaum de que México pueda enfrentar represalias por parte de Estados Unidos por esta política

Con información de Latin Us

