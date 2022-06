Para bien o para mal pero ” Alito” se queda en el PRI.

-Falla la conspiración de MORENA para extinguirlo.

Toño Martínez

Ninguno de los descalabros que a venido sufriendo el Partido Revolucionario Institucional tras la perdida de su omnipotencia en el año 2000 frente al Partido Acción Nacional que lo desbancó de la presidencia de la República con Vicente Fox, más por haber rebasado los máximos niveles de corrupción y abusos que por ideología, había vivido una conjura externa brutal que busca borrarlo del mapa político de México como la actual promovida desde el Palacio Nacional a través del Movimiento de Regeración Nacional, y lo más grave es que una parte de su propia militancia se está prestando.

Detrás de todas las desgracias que sufre el PRI ahora está la mano negra de la llamada Cuarta Transformación que usa los propios errores del tricolor para buscarle el desprecio de los mexicanos y con ello su extinción; porque con todo y su pequeñez sigue resultando un estorbo a los planes de poder político absoluto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pocos priistas se están dando cuenta del complot oficial contra el partido y por eso este martes, los ex presidentes del tricolor con todo y que propusieran la renuncia de su líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas – Alito- tras los fracasos electorales del 5 de junio dónde perdió cuatro gubernaturas junto con la coalision del PAN y PRD, terminaron descubriendo que no todo fue su culpa sino la formidable maquinaria económica desplegada por la 4T para obtener apoyo popular, junto con la andanada de lodo contra sus candidatos y figuras preponderantes como Alito y de paso tambien del PAN y PRD.

Un ejemplo muy evidente del plan maquiavélico contra el PRI es el caso patético de Layda Sansores gobernadora de Campeche – ex priísta por cierto- quien no solo divulga audios comprometedores sujetos a comprobación- de Moreno Cárdenas sino que asume una actitud execrable que refleja profunda maldad y saña destructiva contra Alito como se percibe al observar sus rictus burlescos cuando había de las denuncias.

Otro factor aplastante fue la forma inescrupulosa de la 4T cuando sin el mínimo recato movilizó sus huestes morenistas, incluyendo funcionarios como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Rosa Isela Rodríguez entre otros – todos presidenciables desde la perspectiva de López Obrador- a echar bola por los candidatos, y desde luego gastar en movilizaciones de gente.

Por eso ni Roberto Madrazo, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Colwed, Claudia Ruiz Massieu, Humberto Roque Villanueva, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio, Manlio Fabio Beltrones, Carolina Monroy ex líderes del partido terminaron respaldando la determinación de Alejandro Moreno para no dimitir y continuar su gestión hasta el 19 de Agosto del año próximo porque para eso lo eligieron.

No se trata de meter las manos al fuego por Alito, ni es una defensa a ultransa del PRI como partido, sino poner las cosas en contexto de lo que México necesita ahora en materia política como es una oposición solida, firme, inteligente para no dejar que impere una sola fuerza de poder absolutista que ponga en riesgo libertades, instituciones, sana convivencia y un país con futuro, no que aspire volver al pasado.

