Padres de Debanhi Escobar esperan resultados de pruebas tras exhumación de su cuerpo

A 15 días de la exhumación, la segunda necropsia y posteriormente la inhumación de Debanhi Escobar, las autoridades federales se comprometieron a revelar el dictamen entre el 13 y 15 de julio.

Son las respuestas que esperan los padres de la joven Mario Escobar y Dolores Bazaldua, para demostrar que no murió a causa de un accidente.

Aunque desconoce si el informe detallado se dará en Nuevo León o en la Ciudad de México, la familia de Debanhi mantiene la esperanza de que finalmente las autoridades admitan que la joven de 18 años encontrada sin vida dentro de la cisterna de un motel en el municipio de Escobedo fue asesinada.

Como cada miércoles desde que se sumaron a las investigaciones las autoridades federales Don Mario y su esposa Dolores acudieron a la Fiscalía de Feminicidios para reunirse con el equipo interinstitucional, pero no encontraron a nadie.

Aun así mantienen la esperanza de que toda la verdad será revelada.

“Tengo toda la fe, la esperanza y la confianza de que, esto va a salir a la luz, va a salir la verdad, que es lo que queremos todos y pues para tener un mejor sistema de feminicidios que no, que no nos echen mentiras porque su trabajo es decir la verdad si, que hagan su trabajo, como todos nosotros hacemos nuestro trabajo y si existió esta coadyuvación bueno me tocó a mí, yo no lo pedí, soy una persona como cualquier otra persona soy maestro y mi esposa también, entonces aquí es tener el recurso y bueno tratar de sacar la verdad para tener ahora sí un poco de duelo mi esposa y yo”, explicó el papá de Debanhi,