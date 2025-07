¿Ovidio Guzmán permanece en la cárcel en EE.UU.? Garcia Harfuch lo aclara

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el narcotraficante Ovidio Guzmán López sigue detenido en los Estados Unidos.

“Ovidio fue capturado derivado de un operativo 100 por ciento por autoridades mexicanas, específicamente del Ejército mexicano, y en donde perdieron la vida diez elementos de Fuerzas Especiales. Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión”, dijo.

“No tenemos conocimiento de si es una cárcel de menor seguridad, lo que sí tenemos confirmado es que hasta el día de ayer es que está bajo custodia, que está en prisión y que continúa detenido”, puntualizó.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, García Harfuch indicó que si el líder de Los Chapitos firmó un acuerdo de culpabilidad en EE.UU., no quiere decir que ya se encuentre en libertad en dicho país por la información que esté proporcionando a las autoridades.

“No está libre, en el acuerdo no se habla de una liberación de Ovidio, él está detenido. Si bien ha tomado un criterio de oportunidad en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no quiere decir que esté libre o que haya indicios de que vaya a salir libre pronto, hasta el momento no lo tenemos”, sostuvo.

El narcotraficante Ovidio Guzmán López, líder de Los Chapitos e hijo de Joaquín Chapo Guzmán, se declaró el 11 de julio de 2025 culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago, como parte de un acuerdo de culpabilidad con autoridades de los Estados Unidos cuyos términos no fueron divulgados.

Guzmán López, de 35 años de edad, se convirtió así hoy en el primer hijo del Chapo Guzmán en llegar a un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos.

Con su acuerdo de cooperación con las autoridades, la fiscalía solicita una reducción en su condena de forma que sea “menor que la cadena perpetua”, siempre y cuando el narcotraficante continúe otorgando una “asistencia sustancial” para las autoridades con: ayuda, información y testimonios.

No obstante, la encargada de determinar la sentencia será la jueza Sharon Coleman, quien tomará esta decisión en seis meses.

La semana pasada, se dio a conocer que Guzmán López fue trasladado desde la cárcel metropolitana de Chicago a una ubicación confidencial.

