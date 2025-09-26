Organizaciones piden a México reforzar norma de emisiones vehiculares para cumplir compromisos climáticos

EFE.- Organizaciones civiles exigieron el este jueves a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que la próxima actualización de la norma que las emisiones de CO2 se diseñe con “la máxima ambición climática”.

La NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023, también regula la eficiencia energética de los vehículos ligeros, las organizaciones pidieron que no haya concesiones para la industria automotriz.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y El Poder del Consumidor (EPC) advirtieron en un comunicado que, en el pasado, la norma fue debilitada por mecanismos de flexibilidad que anularon su efectividad, lo que impidió que México avanzara en la reducción de emisiones del sector transporte.

Señalaron que la presidenta, Claudia Sheinbaum, incluyó en su Plan de 100 Puntos la modernización de la regulación ambiental como parte de la transición hacia una economía baja en carbono.