“Nunca di línea para asignar contratos”, sentencia Peña Nieto sobre señalamientos por caso Pegasus

El expresidente Enrique Peña Nieto reiteró que la insinuación en su contra sobre el caso Pegasus es “totalmente falsa” y “carente de sustento”, en la que se tergiversa la nota original del medio israelí The Marker.

El medio insinúa que hubo aportaciones que no puede precisar a qué, pero ese no es el punto de la disputa: se trata de una disputa entre dos empresas sobre la inversión que realizaron en el país, ese es el tema a discusión”, subrayó.

En entrevista para Radio Fórmula, el exmandatario presumió que los señalamientos en su contra surgieron de manera “dolosa” para poner en duda su honorabilidad.

Nunca me he desempeñado en ningún área de la administración pública donde sea responsable de asignar contratos a empresas o prestador de servicio alguno. Yo no di línea, nunca, de asignar contratos”, puntualizó.