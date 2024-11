Nuevos jueces saldrán de los pueblos del país: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con la reforma judicial, los nuevos juzgadores saldrán ahora de los pueblos del país.

Lo anterior fue detallado por la mandataria mexicana este sábado durante una gira por mezquital, Diurnago, donde inauguró el camino artesanal Pata de Gallo-Santiago Teneraca.

“Lo que llamamos la reforma al Poder Judicial, que también aquí en Durango se votó, que quiere decir que ahora todas las mexicanas y mexicanos vamos a elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, eso ya es parte de la Constitución”, destacó.

Y el 1 de junio del próximo año va a haber casillas para poder votar por jueces, magistrados y ministros, para que desde los pueblos salgan los nuevos jueces para nuestro país. De eso se trata la reforma al Poder Judicial”, apuntó.

Sheinbaum Pardo también hizo el compromiso de a incluir en los Planes de Justicia servicios como electrificación, tal y como se lo han pedido comunidades de Durango.

“Tengo la preocupación, se los digo, de que hoy hayan puesto una planta de luz. Que nos vayamos y regresen a estar sin luz. ¿Verdad? Pues eso no está bien. No puede ser que venga la presidenta y haya luz, se va la presidenta y ya no hay luz. Eso no es correcto. Así eran los Gobiernos de antes, no podemos ser así nosotros”, expuso.

Instruyó a Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía; Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para que den inicio a los trabajos de electrificación.

“Que dentro de los planes de justicia venga el programa de electrificación. Sea directo por cable o a través de paneles solares con baterías, pero tenemos que electrificar a las comunidades como parte de los planes de justicia. Igual van a seguir los caminos para que podamos continuar con los caminos artesanales que ya se habían iniciado y que les vamos a dar continuidad”.

