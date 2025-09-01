Nueva Suprema Corte será distinta, no será guiada por el poder o el dinero: Hugo Aguilar

Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejó en claro que a los nuevos integrantes del Máximo Tribunal no los guiará el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo.

Lo anterior fue detallado por Aguilar Ortiz durante la “consagración” de los bastones de mando en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, donde dejó en claro que la nueva Suprema Corte será muy distinta a las demás.

Tengan la seguridad que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores, aquí el pensamiento y el corazón no los va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección”, declaró.

“Quiero decirles que estamos haciendo un equipo importante para arrancar la nueva Suprema Corte con otra visión, con otro espíritu, con otro ánimo”, puntualizó.

El ministro electo agradeció a las comunidades indígenas por estar presente en la nueva integración de la Suprema Corte.

“Muchas gracias por estar acá, gracias por venir desde sus comunidades para acompañarnos en este momento importante para cada uno de nosotros y para el País. Estamos iniciando algo nuevo, yo quiero decirles que no sólo somos materia, somos inteligencia y somos espíritu, y por eso, hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias, nuestros sabios”, dijo.

“Quiero agradecer también la presencia de mis compañeros y compañeras, ministros y ministras, y vamos a integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando surgió la iniciativa de recibir el bastón de mando, ellos abrieron su corazón, su pensamiento, para acompañar este momento importante”, agregó.

Este lunes 1 de septiembre a las 19:30 h se realizará una sesión solemne en el Senado de la República, donde 881 juzgadores tomarán protesta, incluidos los nuevos ministros de la Suprema Corte, que por primera vez estará encabezada por un presidente de origen indígena.

Con información de López-Dóriga Digital