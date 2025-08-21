21.9 C
San Luis Potosí
Nueva SCJN pretende realizar audiencias públicas donde participen ciudadanos

By Agencias
Foto de Tingey Injury Law Firm en Unsplash
miércoles, agosto 20, 2025

Los nuevos ministros de la SCJN anunciaron un acuerdo para regular audiencias públicas con participación de expertos, organizaciones y comunidades

A 11 días de asumir funciones, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron que prevén un acuerdo para regular las audiencias públicas, permitiendo la participación ciudadana conocedora de la realidad que se juzga.

Además, se espera que participen expertos en materias específicas u organizaciones, pueblo y comunidades que deseen expresar sus argumentos u opiniones.

Asimismo, los magistrados plantearon un acuerdo que busca modernizar el manejo y turnos de los asuntos mediante un sistema automatizado y aleatorio.

En su cuarta reunión de trabajo y en los trabajos previos al inicio de su encargo, los nueve ministros revisaron proyectos de “Acuerdos Generales” para conformar un marco jurídico que les permita impartir justicia pronta, expedita y accesible; de igual forma, deliberaron sobre los perfiles idóneos que puedan conformar el Órgano de Administración Judicial.

En un mensaje publicado por el próximo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de origen indígena, se explicó que conforme a la Constitución, la Suprema Corte puede emitir “Acuerdos Generales” para lograr una mejor distribución de los asuntos, en su caso, remitirlos a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o Juzgados de Distrito para la mayor prontitud en el despacho de los mismos.

Ante ello, se apuntó, las ministras y ministros trabajan en la elaboración de estos instrumentos jurídicos que permita alcanzar el objetivo de una Suprema Corte eficiente, cercana a la gente y que atienda a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad.

Además de Aguilar Ortiz, los nuevos ministros de la SCJN son: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, además de María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, y junto con: Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Aristídes Guerrero.

La elección judicial, derivada de una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con el respaldo de Sheinbaum, entre otros puntos, redujo de once a nueve los ministros del Supremo, y creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que vigilará a todos los jueces del país.

Con información de EFE.

