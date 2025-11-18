“No vamos a pedir la intervención de EU”: Sheinbaum reitera rechazo al apoyo militar ofrecido por Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que no habrá intervención estadounidense frente a la delincuencia organizada después de las recientes declaraciones de Donald Trump.

La presidenta mexicana dijo que se mantiene la colaboración con respeto a la soberanía, pero no se permitirá una injerencia militar en el país.

«Yo le he dicho en todas las ocasiones —a Trump— que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio», señaló.

Sheinbaum afirmó que su gobierno no presentará ninguna solicitud al país vecino para este tipo de operaciones contra el crimen organizado.

«Nosotros no lo vamos a pedir porque no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención«, comentó.

El mandatario estadounidense dijo este lunes que «estaría orgulloso» de realizar ataques en México en contra de los cárteles para frenar el tráfico de drogas.

Después de las declaraciones, la embajada de Estados Unidos en México publicó un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que señala que sólo habrá intervención si México lo pide.

Después de las declaraciones, la embajada de Estados Unidos en México publicó un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que señala que sólo habrá intervención si México lo pide.

