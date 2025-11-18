22.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

“No vamos a pedir la intervención de EU”: Sheinbaum reitera rechazo al apoyo militar ofrecido por Trump

By Agencias
76
Créditos: Captura de video
spot_img
martes, noviembre 18, 2025

El presidente estadounidense dijo este lunes que «estaría orgulloso» de realizar ataques en México en contra de los cárteles, pero la mandataria mexicana se opone

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que no habrá intervención estadounidense frente a la delincuencia organizada después de las recientes declaraciones de Donald Trump. 

La presidenta mexicana dijo que se mantiene la colaboración con respeto a la soberanía, pero no se permitirá una injerencia militar en el país.

«Yo le he dicho en todas las ocasiones —a Trump— que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio», señaló.

Sheinbaum afirmó que su gobierno no presentará ninguna solicitud al país vecino para este tipo de operaciones contra el crimen organizado.

«Nosotros no lo vamos a pedir porque no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención«, comentó.

El mandatario estadounidense dijo este lunes que «estaría orgulloso» de realizar ataques en México en contra de los cárteles para frenar el tráfico de drogas.

Después de las declaraciones, la embajada de Estados Unidos en México publicó un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que señala que sólo habrá intervención si México lo pide.

Con información de Latinus

Artículo anterior
Grecia Quiroz pidió investigar a Godoy, Morón y Campos por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo
Artículo siguiente
“No sirven de mucho porque siguen llegando los turistas”, dice Sheinbaum tras la alerta de viaje emitida por Canadá
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.