“No tengo nada que temer”: López Obrador sobre posibles denuncias cuando termine su sexenio

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que en caso de que exista alguna denuncia en su contra al terminar su sexenio, no pedirá que se interceda por él.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador declaró que ni siquiera contratará abogados o tramitará algún amparo, debido a que “no tiene nada que temer”.

“Si llegara a haber, por alguna razón, una investigación en contra suya, ¿usted pediría que no se interceda por usted en el siguiente gobierno?”, preguntó una reportera en la mañanera.

“Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar a un abogado, ni me voy a amparar, ya eso, ya lo he dejado de manifiesto, yo tengo mi consciencia tranquila, y siempre he luchado, por causas justas”, indicó

No tengo nada que temer y sé que siempre voy a contra con el apoyo del pueblo”, apuntó.

El mandatario mexicano consideró que su estado de salud va a mejorar cuando deje la Presidencia de la República a partir del 1 octubre.

“Voy a mejorar mucho, si ahora estoy entero, bateando arriba de 300”, apuntó el tabasqueño en el Salón Tesorería.

“Hace un mes me cambiaron el motor por completo, traigo motor nuevo, imagínense lo que significa (…) Es para hincarme y agradecerle al pueblo y al creador”, agregó.

