“No tengo interés en participar en proyecto que no entiendo”, Enrique Alfaro se desmarca de MC

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, manifestó este martes sentirse decepcionado de Movimiento Ciudadano y dejó en claro que no tiene interés en un proyecto que “se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido”.

Advierte Enrique Alfaro que no tiene interés de participar en un proyecto que “se construye unilateralmente” y advirtió que MC corre el riesgo de aislarse.

Movimiento Ciudadano corre el riesgo de aislarse, de mandar un mensaje equivocado y de tomar decisiones basadas en información poco creíble, que lo único que están generando es que este proyecto nacional de Movimiento Ciudadano no tenga rumbo claro, que no tenga propósitos compartidos, y yo no quiero ser parte de eso“, manifestó Alfaro Ramírez en entrevista con medios.