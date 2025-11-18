22.9 C
San Luis Potosí
PAÍS

“No sirven de mucho porque siguen llegando los turistas”, dice Sheinbaum tras la alerta de viaje emitida por Canadá

By Agencias
martes, noviembre 18, 2025

La presidenta minimizó este tipo de avisos y afirmó que hay incluso un incremento en la llegada de extranjeros al país

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó este martes la alerta de viaje emitida por el gobierno de Canadá ante la violencia en al menos 13 estados del país.

En su conferencia matutina, la mandataria destacó que llegan «muchísimos» turistas al país de origen canadiense y consideró que este aviso oficial no impactará en las cifras.

«Vamos a averiguar con la embajada de Canadá, pero no sirven de mucho, la verdad, porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos, eh al sureste, al centro, todo el país», señaló.

Sheinbaum confió en que continuarán llegando los extranjeros a México y destacó un incremento del 11% en la llegada de canadienses.

«Van a seguir llegando, México es hermosísimo», dijo ante la pregunta de la prensa.

El gobierno de Candá emitió la alerta de viaje para los ciudadanos que quieran visitar México, en la que recomendó extremar precauciones por alto riesgo de delincuencia y violencia en 13 estados.

El aviso incluye a los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, debido a la intensa actividad de la delincuencia.

Además, puntualizaron que «los grupos criminales, incluidos los cárteles de la droga, operan con gran intensidad en todo el país. Son frecuentes los enfrentamientos entre cárteles o bandas por el control del territorio, las drogas y las rutas de contrabando.

Con información de Latinus

