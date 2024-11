“No puede costarle tanto la democracia al pueblo de México”: Sheinbaum a INE por presupuesto de la elección judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, apuntó que la democracia no puede salir tan cara al pueblo de México, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) avalara un presupuesto precautorio de más de 13 mil 200 millones de pesos para la elección judicial de 2025.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que hay manera de reducir los costos de estos comicios, y que la Secretaría de Gobernación (Segob) estará en contacto con el INE.

Vamos a seguir insistiendo (en disminuir el costo de la elección judicial). No es una asunto de Hacienda, es el INE, no debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México y hay manera de reducir los costos”, declaró.