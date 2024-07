“No pienso reforzar la seguridad”, dice Claudia Sheinbaum tras atentado contra Trump

Claudia Sheinbaum condenó el atentado contra Donald Trump al tiempo que descartó que ella vaya a reforzar su seguridad.

Ante medios de comunicación, la virtual presidenta electa señaló que se enteró de la noticia cuando estaba de gira junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum Pardo expuso que es distinta la situación política en México, de ahí que descarte reforzar su seguridad.

No pienso yo reforzar la seguridad ni mucho menos, se aleja uno demasiado. Yo voy a seguir con las giras cuando sea presidenta, esas no van a parar; es parte de la Cuarta Transformación estar en territorio no solo en el escritorio”, expuso.